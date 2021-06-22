ULA отрицает наличие проблем в создании двигателей, призванных заменить российские РД-180

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Глава американского консорциума United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно опроверг данные о том, что создание двигателей BE-4 для ракеты-носителя Vulcan Centaur идет с опозданием. Об этом он сообщил во вторник на своей странице в Twitter.

Ранее в июне Главное контрольно-финансовое управление при Конгрессе США опубликовало доклад, в котором утверждалось, что в создании двигателя наблюдаются "технические сложности, связанные с системой зажигания". В документе подчеркивалось, что таким образом американская Blue Origin, занимающаяся производством двигателей по контракту с ULA, может не успеть поставить их в срок к запускам ракеты Vulcan Centaur, намеченным на 2021 год. Таким образом, констатируется в докладе управления, ULA вынуждена будет в текущем и следующем году прибегнуть к использованию ракет Atlas, оснащенных российскими двигателями российским РД-180, при осуществлении запусков для нужд американских военных.

"К сожалению, это неправда, - прокомментировал Бруно содержащиеся в докладе данные. - Пока [создание] BE-4 идет с опережением работ по Vulcan, что типично для разработки ракетных двигателей. Нет никаких "технических проблем с системой зажигания". Глава ULA подчеркнул, что запуск ракеты-носителя будет осуществлен тогда, "когда будет готова полезная нагрузка" для нее.

Разгонный блок Vulcan Centaur должен быть оснащен двумя двигателями BE-4. Они были разработаны Blue Origin в качестве альтернативы российским РД-180, которые применяются в ракетах Atlas. Носители Vulcan Centaur, как ожидается, придут на смену Atlas и должны стать основным средством конкурентной борьбы ULA с фирмой SpaceX Илона Маска и другими участниками рынка космических запусков.

Соглашение между Москвой и Вашингтоном, которое предусматривало поставки в США 101 двигателя РД-180 и оценивалось примерно в миллиард долларов, было заключено в 1997 году. В 2014 году Конгресс США из-за обострения отношений с РФ ввел запрет на использование РД-180, но в 2015 году отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших лет в США созданы не будут. Позднее законодатели одобрили поправку к проекту оборонного бюджета, предусматривающую приобретение еще 18 таких двигателей в период до 2022 года.

Бруно на своей странице в Twitter написал в середине апреля, что "РД-180 - это настоящее технологическое чудо, идеально подходящее для полетов Atlas".