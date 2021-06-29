Частная компания из РФ поможет вывести зарубежные наноспутники на "Союзе" в 2022 году

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Несколько зарубежных кубсатов (наноспутников) планируются к запуску на орбиту на ракете-носителе "Союз-2", их интеграцию и отделение обеспечат контейнеры частной компании ООО "Аэроспейс кэпитал". Об этом сообщила ТАСС директор по развитию компании Валерия Барашкова.

"В 2022 году запланирован пуск "Союза", и в качестве попутной полезной нагрузки будут зарубежные кубсаты, которые отделятся на орбите с помощью наших пусковых контейнеров", - отметила Барашкова.

Ранее компания разработала пусковые контейнеры формата 12U в нескольких конфигурациях, позволяющих адаптировать группу спутников типа кубсат разных размеров.

Также "Аэроспейс кэпитал" конструктивно проработала контейнер для запуска космических аппаратов формата 16U (226,3х226,3х454 мм). "На базе такого кубсата можно создавать спутники мониторинга Земли в привлекательном разрешении съемки", - добавила директор по развитию компании.

Впервые контейнеры компании были использованы в марте 2021 года в рамках пусковой миссии CAS500-1 компании "Главкосмос пусковые услуги". Тогда на орбите были отделены девять аппаратов попутной нагрузки, часть из них - российские кубсаты по проекту "Спейс-пи" в рамках программы Фонда содействия инновациям "Дежурный по планете" при поддержке Роскосмоса.

Сейчас разработчики запущенных в космос кубсатов анализируют данные, которые получают от спутников. "Надеемся и дальше быть полезными для запусков российских спутников кубсат" - подчеркнула директор по развитию компании.