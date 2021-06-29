Корабль Cygnus отстыковался от МКС

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Американский грузовой корабль Cygnus отстыковался во вторник от Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отвод корабля от орбитальной станции был осуществлен в 12:25 по времени Восточного побережья США (19:25 мск) при помощи манипулятора Canadarm 2. После отстыковки с борта Cygnus будут выпущены два микроспутника. Один из них предназначен для изучения ионосферы Земли, второй - для разработки и тестирования программного обеспечения.

Cygnus забрал с собой со станции мусор и отходы. Грузовой корабль позднее должен начать снижение и войти в плотные слои атмосферы Земли, где он полностью сгорит.

Корабль компании Northrop Grumman пристыковался к МКС в феврале текущего года. Он доставил на орбитальный комплекс более 3,6 тонны различных грузов: продовольствие, приборы для научных исследований, оборудование для станции.