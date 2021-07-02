Специалисты обнаружили в Приамурье отделившиеся части стартовавшего с Восточного "Союза"

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 2 июля. /ТАСС/. Специалисты в Амурской области обнаружили в Зейском районе все четыре части боковых блоков первой ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", успешно стартовавшей с космодрома Восточный. Об этом в пятницу ТАСС сообщил начальник отдела НИИ стартовых комплексов имени В. П. Бармина (филиал Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры) Александр Двуреченский.

"Сегодня состоялись два вылета в обозначенные районы падения ступеней, по результатам которых были найдены все четыре боковых блока. Кроме того, экологами взяты пробы в пяти мониторинговых точках", - сказал Двуреченский.

Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный в Амурской области в четверг в 21:48 (15:48 мск). Это восьмой запуск спутников OneWeb, он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 254.

Амурская область статус космической получила в 2016 году, когда с первого в России гражданского космодрома Восточный 28 апреля состоялся успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту три искусственных спутника земли. В июле 2021 года с космодрома состоялся десятый запуск.