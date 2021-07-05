Отстыковку корабля Dragon от МКС перенесли из-за плохой погоды

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Отстыковка от Международной космической станции (МКС) грузового корабля Dragon американской компании SpaceX перенесена на сутки из-за ухудшения погоды в районе его приводнения у побережья штата Флорида. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным NASA, "из-за прогнозируемого резкого ухудшения погоды" рядом с побережьем Флориды отстыковка корабля состоится "не ранее 7 июля". "Прямая трансляция на сайте NASA начнется в 10:45 по времени Восточного побережья США (17:45 мск)", - отмечается в сообщении. Ранее планировалось, что отстыковка Dragon произойдет 6 июля в 11:00 (18:00 мск).

"Команды НАСА и SpaceX продолжают тщательно отслеживать погодные условия в месте планируемого приводнения, - отметили в американском космическом ведомстве. - Для того, чтобы в безопасном режиме извлечь корабль из воды, некоторые показатели, в том числе скорости ветра и высоты волн, не должны превышать заданные пределы".

Корабль был запущен 3 июня с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках 22-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС. Стыковка была произведена 5 июня. Dragon доставил примерно 3,3 тонны различных грузов - продовольствие, материалы для серии научных экспериментов, оборудование, а также две новые панели солнечных батарей iROSA. Для их установки и развертывания двум членам экипажа станции - американцу Шейну Кимброу и французу Тома Песке потребовалось совершить три выхода в космос: 16 июня, 20 июня и 25 июня.

NASA намеревается переправить на коряблях Dragon на МКС еще четыре панели iROSA и завершить работы по их монтажу в 2022 году, что позволит повысить мощность энергосистемы станции со 160 до 215 кВт.

В настоящее время на МКС вахту несут, помимо Кимброу и Песке, россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай и Меган Макартур, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.