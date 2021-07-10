Рогозин сообщил, что модуль "Наука" для МКС заправлен

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", который в июле должен отправиться к МКС, заправлен. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"МЛМ "Наука" заправлен компонентами ракетного топлива. Замечаний нет", - написал Рогозин в Telegram-канале.

Как уточнил глава Роскосмоса, в воскресенье запланирована транспортировка модуля на площадку технического комплекса для продолжения работ по подготовке к запуску.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

Запуск МЛМ запланирован на 21 июля, а стыковка с МКС - на 29 июля.