{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Китай успешно испытал многоразовый суборбитальный корабль с горизонтальной посадкой

Аппарат совершил безопасную горизонтальную посадку на аэродроме Алашань-Юци

ПЕКИН, 16 июля. /ТАСС/. Китай провел в пятницу успешные испытания многоразового суборбитального корабля. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, аппарат взлетел утром с космодрома Цзюцюань (китайская провинция Ганьсу).

"После выполнения установленной программы полета он совершил безопасную горизонтальную посадку на аэродроме Алашань-Юци. Первый полет был в полной мере успешным", - приводит агентство заявление Китайской корпорации космической науки и техники (CASC), которая разработала корабль.

Другие подробности о проекте не приводятся.

Теги
Китай
Госкомиссия одобрила вывоз ракеты "Протон-М" с модулем "Наука" на Байконуре
Начало операций по транспортировке ракеты из монтажно-испытательного корпуса начнется 17 июля
Читать полностью