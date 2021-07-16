Китай успешно испытал многоразовый суборбитальный корабль с горизонтальной посадкой

ПЕКИН, 16 июля. /ТАСС/. Китай провел в пятницу успешные испытания многоразового суборбитального корабля. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, аппарат взлетел утром с космодрома Цзюцюань (китайская провинция Ганьсу).

"После выполнения установленной программы полета он совершил безопасную горизонтальную посадку на аэродроме Алашань-Юци. Первый полет был в полной мере успешным", - приводит агентство заявление Китайской корпорации космической науки и техники (CASC), которая разработала корабль.

Другие подробности о проекте не приводятся.