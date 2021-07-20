Глава ЦПК заявил, что вертолетная подготовка космонавтов начнется в 2022 году

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса приступят к вертолетной подготовке для отработки напланетной деятельности в следующем году. Об этом сообщил в интервью ТАСС в преддверии Международного авиационно-космического салона начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов.

Начальник ЦПК: от полетов на невесомость на МАКС из-за пандемии пришлось отказаться

"Программа летной подготовки на вертолете нами разработана. Думаю, мы приступим к ее реализации в следующем году по завершению эксперимента "Созвездие", - отметил Харламов, пояснив, что сейчас идет отработка технологии на уровне научно-исследовательской работы.

По словам начальника ЦПК, вертолетная подготовка космонавтов использовалась приблизительно 40 лет назад. "Сейчас возникла необходимость вернуться к вертолету как средству подготовки для отработки посадки космонавта на лунную поверхность", - добавил он.

Сейчас в общекосмическую подготовку космонавтов входят тренировки на центрифуге, в сурдокамере, двухсуточное выживание в лесисто-болотистой местности зимой, полеты с кратковременным созданием невесомости, прыжки с парашютом и другие.