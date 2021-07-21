Модуль "Наука" запустят с космодрома Байконур на ракете "Протон-М"

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М" будет запущена в среду с космодрома Байконур для вывода на низкую околоземную орбиту многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука".

"Пуск с пусковой установки №39 площадки №200 запланирован на 21 июля 2021 года в 17:58:21 по московскому времени", - сообщили в Роскосмосе.

Продолжительность активного участка полета ракеты-носителя до момента отделения модуля составит 580 секунд (9,67 минуты).

Дальнейшее сближение с Международной космической станцией (МКС) будет осуществляться двигателями модуля "Наука". Выведение модуля в зону стыковки с МКС продлится восемь суток. Стыковка запланирована на 29 июля в 16:26 мск.

Отстыковка модуля "Пирс"

МЛМ "Наука" причалит на место модуля "Пирс". 14 июля российские космонавты провели ряд работ для отстыковки модуля "Пирс" от МКС.

"Пирс" планируется отстыковать от МКС при помощи грузового корабля "Прогресс МС-16" 23 июля в 16:17 мск. Его затопление в Тихом океане произойдет спустя примерно четыре часа.

Перенос запуска

Строительство модуля "Наука" началось в 1995 году. Планировалось отправить его на МКС как дублера "Зари" (первый модуль станции, продолжает полет в ее составе), но старт неоднократно откладывался. В 2013 года "Науку" отправили в Центр им. М. В. Хруничева. Такое решение было принято из-за обнаруженной металлической стружки в его топливной системе.

Ранее рассматривалась возможность замены баков модуля "Наука", изготовленных около 18 лет назад, на переделанные баки от разгонного блока "Фрегат". Однако в итоге было принято решение о запуске модуля к МКС со штатными баками. Изначально сделанные с возможностью многократной заправки, сейчас они могут быть использованы только один раз.

В конце июля 2021 года в Роскосмосе сообщили о завершении сборки и испытаний модуля "Наука", головного обтекателя и переходного отсека в составе космической головной части. Позже головную часть отправили на заправку топливными компонентами и сжатыми газами.

1 июля в пресс-службе Роскосмоса ТАСС сообщили, что "Наука" возвращена в монтажно-испытательный корпус Ракетно-космической корпорации "Энергия" для устранения замечания. Запуск МЛМ был перенесен с 15 на 21 июля.

В июле в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) сообщили, что стартовый комплекс ракеты-носителя "Протон-М" перед запуском МЛМ "Наука" был дооснащен новым оборудованием, которое предназначено для приема и передачи телеметрической информации модуля и для контроля параметров при его подготовке на стартовом комплексе.

МЛМ "Наука"

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

Модуль создавался кооперацией предприятий при головной роли Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос"), как разработчика модуля в целях реализации программы научных экспериментов и расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. Изготовление конструкции модуля выполнено Государственным космическим научно-производственным центром имени М. В. Хруничева (входит в Роскосмос).

Модуль "Наука" состоит из приборно-герметичного отсека и сферического гермоадаптера, разделенных герметичной переборкой с люком.

Эксперименты

Космонавт Олег Новицкий выразил надежду, что работа на МКС после стыковки МЛМ "Наука" станет интереснее.

Модуль будет оснащен 16 рабочими местами для проведения экспериментов снаружи и 14 - внутри. "Наука" доставит на МКС емкости с водой, поручни, вентиляторы, кабели и другие грузы.

После стыковки Роскосмос планирует провести 13 новых экспериментов на МКС по различным направлениям, среди которых "Капля-2" (космические технологии), "Асептик" (космическая биология и физиология), "Мираж", "Вампир", "Фуллерен" (все три - космическое материаловедение), "Витацикл-Т" (космическая биология и физиология), "Ракурс" (исследования Земли из космоса) и другие.

Летные испытания МЛМ "Наука" завершатся через год после его запуска с космодрома "Байконур".

Эмблема "Науки"

На эмблеме модуль "Наука" расположен на фоне Земли в полностью рабочей конфигурации: рука-манипулятор ERA разложена, иллюминатор открыт, шлюзовая камера установлена. "Науку" опоясывает российский триколор, а по окружности эмблемы указаны название модуля, год его запуска, место старта (космодром Байконур) и ракета-носитель, которая выведет его на околоземную орбиту ("Протон-М").

В вершинах орбит находятся логотипы Роскосмоса и предприятий-изготовителей - Центра им. М. В. Хруничева и Ракетно-космической корпорации "Энергия". В нижней части находятся звезды, которые символизируют состав российского сегмента МКС. "Большие звезды - функционально-грузовой блок "Заря", служебный модуль "Звезда" и сама "Наука", который войдет в его состав 29 июля, а также малые - исследовательские модули "Рассвет" (МИМ-1) и "Поиск" (МИМ-2)", - отметили в Роскосмосе.

"Протон-М" - российская одноразовая ракета-носитель. Принадлежит к семейству космических носителей "Протон", созданных в начале 1960-х годов. "Протоны" применяются для выведения в космос различных космических аппаратов, в том числе навигационных, военных и коммерческих спутников, межпланетных автоматических станций.