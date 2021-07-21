В "Рособоронэкспорте" заявили, что у партнеров есть проблемы с деталями для "Ангосата"

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Российская сторона выполняет все обязательства по созданию спутника "Ангосат-2", но у зарубежных партнеров есть проблемы с поставкой комплектующих. Об этом сообщил ТАСС на Международном авиационно-космическом салоне генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"С российской стороны выполняются все обязательства, однако у наших зарубежных партнеров возник ряд организационных проблем с поставкой законтрактованных комплектующих", - сказал Михеев.

Глава "Рособоронэкспорта" подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на добросовестность всех сторон, участвующих в проекте.

Россия и Ангола договорились о создании спутника связи "Ангосат-2" взамен утраченного аппарата "Ангосат-1", который был запущен 26 декабря 2017 года с космодрома Байконур, но на следующий день с ним пропала связь. Работы по созданию и запуску спутника связи "Ангосат-2" для Анголы на замену вышедшему из строя аппарату "Ангосат-1" переданы "Информационным спутниковым системам" им. М. Ф. Решетнева.

Предприятие ранее отправило зарубежному партнеру Airbus конструкцию модуля полезной нагрузки телекоммуникационного космического аппарата. Там на нее установят ретрансляционное оборудование, с помощью которого космический аппарат будет обеспечивать услуги связи и вещания в С- и Ku-диапазонах частот.

В этом году Международный авиационно-космический салон отмечает 15-летие. Он проходит с 20 по 25 июля в Жуковском.