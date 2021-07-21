На Барнаульской станции во время запуска модуля "Наука" временно пропала телеметрия

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 21 июля. /ТАСС/. Телеметрия временно пропала на Барнаульской станции слежения во время запуска модуля "Наука". Об этом сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Немножко пришлось поволноваться, потому что на Барнаульской станции приема сигнала временно пропала телеметрия, но ЦНИИмаш, ЦУП подтвердил, что идет телеметрический сигнал от самого модуля "Наука", - сказал Рогозин.

Ракета "Протон-М" с многоцелевым лабораторным модулем (МЛМ) "Наука" стартовала с космодрома Байконур в 17:58 мск. Сейчас модуль находится на околоземной орбите.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос. "Наука" доставит на МКС емкости с водой, поручни, вентиляторы, кабели и другие грузы.