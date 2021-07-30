Космонавт с МКС призвал не беспокоиться по поводу модуля "Наука"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Космонавт Олег Новицкий, который в настоящий момент находится на борту МКС, сообщил, что работа по интеграции нового модуля "Наука" продолжается. Он также призвал не беспокоиться по этому поводу.

"Друзья, читаю ваши многочисленные комментарии. Не беспокойтесь! Наша работа на Международной космической станции по интеграции вновь прибывшего модуля "Наука" продолжается", - написал Новицкий на своей странице в Instagram.

По словам космонавта, сегодня вечером планируется открытие люков.

"Наука" была запущена с космодрома Байконур 21 июля. В четверг модуль пристыковался к МКС. После стыковки в NASA сообщили, что двигатели модуля "Наука" непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск) в четверг, изменив высоту станции на 45 градусов. Ситуация не угрожала экипажу. В Роскосмосе пояснили, что сейчас идет процесс перевода модуля из полетного режима в режим "состыкован с МКС". Проводится работа с остатками топлива в модуле. В свою очередь источник в ЦУП пояснил ТАСС, что для компенсации импульса выполнено восстановление ориентации МКС двигателями транспортно-грузового корабля "Прогресс".

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию многоцелевого лабораторного модуля российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

Модуль "Наука" оснащен вторым туалетом для российского сегмента, каютой для третьего члена экипажа РФ, а также европейским манипулятором ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.