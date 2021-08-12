Экипаж МКС начал стыковку с грузовым кораблем Cygnus

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Экипаж Международной космической станции (МКС) приступил в четверг к стыковке американского грузового корабля Cygnus корпорации Northrop Grumman, который доставил на станцию 3,7 тонны полезных грузов. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Астронавт NASA Меган Макартур произвела захват космического аппарата с помощью руки-манипулятора Canadarm 2 в 06:07 по времени Восточного побережья США (13:07 мск), ее коллега из Европейского космического агентства (ESA) француз Тома Песке следит за телеметрией. Ожидается, что на завершение стыковки астронавтам потребуется около двух часов.

На борту Cygnus находятся 3D-принтер, в котором используется имитирующий грунт Луны материал для проверки возможности его применения при возведении различных конструкций в будущих космических миссиях, аппарат по очистке воздуха от двуокиси углерода на космических кораблях с применением новых технологий, монтажный кронштейн, который предполагается установить на несущем каркасе солнечных панелей во время выхода в космос в конце августа.