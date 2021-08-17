Астроном: приближение астероида к Земле – это рядовое событие, случающеееся ежегодно

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Приближения к Земле астероидов, подобных объекту 2016 AJ193, который окажется в 3,4 млн км от нашей планеты 21 августа, случаются каждый год. Об этом ТАСС рассказал заведующий Отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

"Астероид 2016 AJ193 опасен для Земли ровно в той же степени, в какой опасен проезжающий в километре от вас грузовик, то есть ни в какой. Шансы столкновения в обозримом будущем нулевые. Пролеты астероидов такого размера в околоземном пространстве случаются 1-2 раза в год", – пояснил ученый.

Подобное событие произошло 29 апреля 2020 года, когда мимо Земли пролетел астроид 1998 OR2 диаметром около 1,7 км. Также исследователи ожидают, что 27 мая следующего года мимо Земли пролетит астероид 1989 JA, размер которого составляет 1,8 км, продолжил астроном.

"Большинство астероидов, пролетающих мимо Земли, существенно меньше по размерам – начиная с 20-30 метров. Сближения с ними происходят примерно раз в день", – добавил он.

"Потенциально опасными" телами, к которым относится и астероид 2016 AJ193, называют объекты, способные приближаться к нашей планете менее, чем на 7,5 млн км. В данный момент ученые насчитывают в околоземном пространстве более двух тысяч таких объектов. Астероид 2016 AJ193, чей диаметр составляет 1,4 км, происходит из Главного пояса астероидов, который располагается между орбитами Марса и Юпитера.