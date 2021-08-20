Arianespace подтвердила, что пуск "Союза" со спутниками OneWeb перенесли по ее инициативе

ПАРИЖ, 20 августа. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" и 34 британских спутника связи OneWeb, запуск которых по просьбе заказчика перенесен на 22 августа, находятся в стабильных и безопасных условиях. Об этом сообщили в пятницу в компании Arianespace, которая выступает в роли оператора запуска.

"В связи с запросом компании OneWeb Arianespace решила перенести запуск на 24 часа, чтобы располагать дополнительным временем для подготовки миссии", - отметили в компании. "Ракета "Союз" и 34 спутника OneWeb находятся в стабильных и безопасных условиях", - указали в Arianespace. Согласно новому расписанию, запуск должен состояться 22 августа в 00:13 по парижскому времени (01:13 мск).

Ракета "Союз-2.1б" должна была стартовать с космодрома Байконур в 01:23 мск 20 августа, однако пуск был перенесен на 21 августа из-за автоматической отмены предстартовой подготовки. Позже источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что перенос произошел из-за нештатного срабатывания одного из клапанов наземного комплекса.

Предстоящий запуск должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 288. Работы ведутся по контракту АО "Главкосмос" с компаниями Arianespace и Starsem.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая 2021 и 1 июля 2021 года.