Орбиту МКС подняли для подготовки к старту "Союза" с Пересильд и Шипенко на борту

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована утром в субботу перед запуском транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19", на борту которого на станцию прилетят космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые снимут первый художественный фильм в космосе. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

"С целью формирования баллистических условий перед запуском транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" и посадкой спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18" проведена очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции", - говорится в сообщении.

Как проинформировала служба баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в Роскосмос), двигатели служебного модуля "Звезда" были включены в 07:04 мск и проработали 50 секунд. По предварительным данным, средняя высота орбиты станции над Землей после маневра составила 420,91 км.

"В настоящее время специалисты службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") обрабатывают телеметрическую информацию, по результатам которой будут сообщены точные параметры орбиты Международной космической станции", - отметили в Роскосмосе.

Изначально маневр был запланирован на 19 августа. Однако был перенесен в связи с технической неготовностью американского сегмента, о которой в ЦУП-М сообщил flight director (сменный руководитель полетом) партнеров.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.