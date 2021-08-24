Вопрос присутствия России на МКС решат в ближайшие несколько месяцев

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Вопрос продолжения участия России в проекте Международной космической станции (МКС) решится в ближайшие месяцы. Об этом сообщил во вторник генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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"Это вопрос, который найдет свое разрешение в ближайшие несколько месяцев", - сказал Рогозин в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, когда можно ожидать ясности относительно перспектив российского присутствия на МКС.

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед ракетно-космической корпорацией "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.