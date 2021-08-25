Рогозин: со стартом проекта "Вызов" стало больше стран, желающих летать "Союзом МС"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Число стран, которые заинтересованы в полетах на российском космическом корабле "Союз МС", увеличилось с запуском съемок фильма "Вызов". Об этом в среду в эфире Первого канала сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Сам по себе проект "Вызов", как только он стал известен широкой общественности, он немедленно привел к некотором важным событиям для нас. Я сейчас скажу о внешних событиях. У нас увеличилось количество желающих полететь на российских кораблях. Это с точки зрения профессиональных участников космического полета. Не туристы, а именно страны, которые захотели лететь на "Союзе", - сказал он.

Съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. В основной экипаж входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и Клим Шипенко, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.