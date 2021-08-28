Запуск корабля Dragon с грузом для МКС отменили из-за погодных условий

ТАСС, 28 августа. Запуск в США ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС), отменен из-за погодных условий. Об этом сообщается в субботу на странице компании SpaceX в Twitter.

Старт космического корабля в рамках 23-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС был запланирован на 03:37 по времени Восточного побережья США (10:37 мск) и должен был состояться с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. Следующая попытка запуска ожидается 29 августа в 03:14 (10:14 мск).

Планировалось, что аппарат доставит на станцию различное оборудование для проведения научных экспериментов, в частности приборы, которые могут выявлять проблемы со зрением. Также Dragon должен был доставить на борт разнообразные полезные материалы, в том числе бетон, композиты и вещества, которые способны защищать от воздействия радиации.

Предыдущий запуск грузового корабля Dragon к МКС с космодрома на мысе Канаверал состоялся 3 июня.