Ракета-носитель компании Astra успешно стартовала с космодрома на Аляске

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Ракета-носитель, разработанная американской компанией Astra, успешно стартовала в субботу в тестовом режиме с "Тихоокеанского космопорта" (Pacific Spaceport) на острове Кадьяк (штат Аляска). Трансляция ведется на сайте компании.

Запуск состоялся в 14:36 по местному времени (01:36 мск 29 августа). В рамках контракта Astra c Космическими силами США ракета должна доставить на орбиту тестовый груз. Позднее в этом году запланирован еще один запуск.

Ракета-носитель компании Astra длиной около 12 м предназначена для вывода малых спутников на низкую околоземную орбиту. Создавшая ракету компания из Сан-Франциско (штат Калифорния) рассчитывает, что ее дешевизна и малые размеры, позволяющие доставлять ее к месту пуска в обычных контейнерах, обеспечат конкурентные преимущества на рынке космических услуг.

В 2020 году Astra дважды совершала испытательные пуски своей ракеты, но они завершились неудачей - орбиты Astra так и не достигла. Если в этот раз пуск пройдет согласно планам ученых, Astra впервые не только достигнет орбиты, но и доставит на нее полезную нагрузку.