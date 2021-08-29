Грузовой корабль Dragon успешно выведен на орбиту и движется к МКС

ТАСС, 29 августа. Грузовой корабль Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС), успешно вышел на орбиту. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в воскресенье.

"Корабль Dragon компании SpaceX после успешного запуска в 03:14 по времени восточного побережья США в воскресенье (10:14 мск) направляется к Международной космической станции для пополнения запасов", - говорится в сообщении.

Ожидается, что стыковка Dragon со станцией будет произведена в автоматическом режиме 30 августа в 11:00 (18:00 мск).

Космическое судно доставит на станцию различное оборудование для проведения научных экспериментов, в частности приборы, которые могут определять проблемы со зрением и позволят бороться с ними. Кроме того, он возьмет на борт разнообразные полезные материалы, в том числе бетон, композиты и вещества, способные защищать от воздействия радиации.