Запуск корабля "Прогресс МС-18" к МКС запланирован на 28 октября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-18" будет запущен к Международной космической станции (МКС) в конце октября. Об этом говорится в материалах журнала "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса).

Согласно материалам, перестыковка корабля "Прогресс МС-17" от модуля "Поиск" к модулю "Наука" намечена на 27 октября. Операция будет проводиться для освобождения стыковочного узла для корабля "Союз МС-19", который в декабре должен сменить место причала с модуля "Рассвет" на модуль Поиск". Затем на освобожденное место корабля "Союз МС-19" пристыкуется "Союз МС-20" с японскими туристами.

"Прогресс МС-17" будет отстыкован от МКС и затоплен в конце осени. Согласно материалам, отстыковка и затопление намечены на 24 ноября.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря 2021 года. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять "Союзом МС-20" будет космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, также на борту будут находиться японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.