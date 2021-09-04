Рогозин считает, что Маска можно пригласить на космодром Восточный

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск может быть приглашен на космодром Восточный после завершения строительства второй очереди. Такое мнение выразил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Надо его (Маска) приглашать тогда, когда мы закончим вторую очередь [космодрома Восточный], когда пойдут уже пуски не просто "Ангары". Мы же там собираемся запускать новый пилотируемый корабль ["Орел"]", - отметил он в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По словам Рогозина, первый тестовый полет корабля "Орел" пройдет в декабре 2023 года на ракете-носителе "Ангара".

В конце августа глава Роскосмоса сообщал, что пригласил предпринимателей Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона на запуск корабля "Союз МС-19" с космодрома Байконур, который запланирован на 5 октября.

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. Предполагается, что строительство второй очереди завершится в конце 2022 года. Первый пуск "Ангары" запланирован на 2023 год.