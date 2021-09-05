Вертолет Ingenuity совершит на Марсе 13-й полет

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity совершит в воскресенье свой тринадцатый полет. Как отмечается в сообщении Лаборатории реактивного движения Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, полет намечен на 17:08 по времени западного побережья в субботу (03:08 мск 5 сентября).

Летательный аппарат будет производить съемку поверхности планеты. "Мы сконцентрируемся на одной конкретной линии хребта в ходе тринадцатого полета. Мы будем лететь на более низкой высоте - 8 метров по сравнению с 10 метрами в ходе двенадцатого полета", - говорится в тексте. При этом дальность нового полета составит 210 м при скорости в 3,3 м/с. За 161 секунду предполагается сделать десять снимков.

Ingenuity массой 1,8 кг впервые поднялся на высоту 3 м над поверхностью Марса 19 апреля. Его полет тогда продолжался всего 39,1 секунды.

Вертолет, разработка которого обошлась в $80 млн, был доставлен в кратер Езеро на Красной планете вместе с марсоходом Perseverance 18 февраля. Цель этой миссии - попытаться обнаружить следы возможного существования в далеком прошлом жизни на Марсе.