{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Космодром Восточный

Рогозин заявил, что новые дома скоро передадут городу рядом с космодромом Восточный

По словам главы Роскосмоса, филиал Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина на космодроме появится к первому полету корабля "Орел" с экипажем - к 2025 году

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Новые дома в ЗАТО Циолковский, который находится рядом с космодромом Восточный, скоро будут переданы космодрому. Об этом сообщил в понедельник гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Скоро молодому городу и космодрому будут переданы новые дома. По мере ввода новых стартовых комплексов и программ развития космодрома будет вводиться и новое жилье для дополнительного персонала Восточного", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По словам главы Роскосмоса, филиал Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина на космодроме появится к первому полету корабля "Орел" с экипажем - к 2025 году.

В апреле генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Руслан Мухамеджанов в интервью ТАСС сообщил, что в 2021 году будет завершено строительство трех домов суммарно на 258 квартир в микрорайоне Звездный города Циолковский. Всего планируется продолжить строительство девяти объектов первой очереди космодрома, порученных АО "ЦЭНКИ" правительством РФ.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияКосмодром Восточный
Илон Маск провел внуку Сергея Королева экскурсию по SpaceX
Андрей Королев поблагодарил Маска за приглашение, гостеприимство и личную встречу
Читать полностью