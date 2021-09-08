Рогозин рассказал об итогах первого экзаменационного дня экипажа с Пересильд

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Основной экипаж корабля "Союз МС-19", в который входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, завершили первый экзаменационный день в Центре подготовки космонавтов на отличную оценку. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Первый день комплексных экзаменационных тренировок экипажей МКС-66 в ЦПК имени Ю. А. Гагарина завершен: основной экипаж на тренажере российского сегмента МКС - оценка 5,0", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава госкорпорации, дублирующий экипаж на тренажере корабля получил оценку 4,56. "В целом молодцы", - подчеркнул он.

Комплексные экзаменационные тренировки стартовали в ЦПК в среду.

Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в "Твиттере" ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.