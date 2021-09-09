Космонавт не обнаружил повреждений антенн на корабле "Прогресс МС-17"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Космонавт Петр Дубров не обнаружил повреждений на антеннах системы сближения "Курс" на космическом грузовом корабле "Прогресс МС-17" во время выхода в открытый космос.

"Тяжелых повреждений отражателей и антенны я не наблюдаю", - доложил Дубров во время переговоров.

После этого головной обтекатель был доработан.

Олег Новицкий и Петр Дубров начали внекорабельную деятельность в 17:55 мск в четверг для интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука". По плану, основные работы займут 6 часов 26 минут. В случае, если они будут идти с опережением графика, подготовлены еще три группы операций, которые суммарно займут около трех часов.

Перед запуском корабля "Прогресс МС-17" была устранена проблема, из-за которой в феврале 2021 года при стыковке "Прогресса МС-16" пришлось перейти в телеоператорный режим управления (ТОРУ), когда члены экипажа с МКС при помощи специальной аппаратуры управляют движением грузового корабля. В четверг космонавты убедились в том, что антенны не повреждены.