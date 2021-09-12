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Члены экипажа МКС Акихико Хосидэ и Тома Песке начали выход в космос

Работа в космосе продлится, как ожидается, более шести часов

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Астронавты японец Акихико Хосидэ и француз Тома Песке начали в воскресенье выход в открытый космос с борта Международной космической станции. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Напарником Хосидэ изначально должен был стать астронавт NASA Марк Ванде Хай. Их выход в космос намечался на 24 августа, но был отложен из-за проблем со здоровьем у Ванде Хая. В чем именно заключались эти проблемы, в NASA не уточнили, указав лишь, что они не требуют принятия чрезвычайных мер.

Выход в космос начался в 15:27 мск и продлится, как ожидается, около 6,5 часа. Хосидэ и Песке проведут подготовительные работы по установке новой солнечной панели iROSA.

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