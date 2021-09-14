Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила в понедельник запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Трансляция ведется на сайте компании.

Старт с площадки на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) состоялся в 20:55 по местному времени (06:55 мск 14 сентября). Ранее глава компании SpaceX предприниматель Илон Маск пояснил в Twitter, что на орбиту будет выведен 51 спутник модификации V1,5. Аппараты оснащены лазерными передатчиками, предназначенными для связи с другими спутниками Starlink. Это, по словам Маска, необходимо для обеспечения доступа в интернет "в высоких широтах и посреди океана".

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась в девяти запусках. Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.