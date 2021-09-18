Хайнань готовит космический грузовик "Тяньчжоу-3" к запуску на орбитальную станцию КНР

ХАЙКОУ /Китай/, 18 сентября. /ТАСС/. Космодром в Вэньчане на северо-востоке провинции Хайнань готовит к запуску на орбитальную станцию КНР грузовой корабль "Тяньчжоу-3". Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его сведениям, ракета-носитель "Чанчжэн-7" доставлена на стартовую площадку. Перед выводом на орбиту корабль должен пройти проверку. Как уточняет центр космических запусков, пусковая установка функционирует без сбоев и полностью готова к работе.

Ранее Управление программы пилотируемых космических полетов Китая сообщило, что запуск "Тяньчжоу-3" состоится 20 сентября. Грузовик доставит на орбиту топливо, продовольствие, оборудование и прочие принадлежности. Все это предназначено для космонавтов, которые в середине октября отправятся на станцию. Среди них, как отмечается, будет женщина.

Китайская станция находится на высоте 400 км и, как ожидается, прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. метров. Ожидается, что станция заработает в 2022 году и, как обещают китайские власти, будет доступна для международных проектов.