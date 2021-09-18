Космический грузовик "Тяньчжоу-2" отстыковался от китайской орбитальной станции

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-2" совершил в субботу успешную отстыковку от главного модуля "Тяньхэ" китайской орбитальной станции, завершив свою миссию. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

Как уточняется на странице организации в социальной сети WeChat, операция была осуществлена примерно за четыре часа и завершилась к 10:25 по пекинскому времени [05:25 мск]. "Техническое состояние "Тяньхэ" и "Тяньчжоу-2" в норме", - говорится в коротком заявлении. "Следующим этапом станет вывод на орбиту грузовика "Тяньчжоу-3" и пилотируемого корабля "Шэньчжоу-13", - отмечается в нем.

"Тяньчжоу-2" был запущен 29 мая с космодрома Вэньчан на Хайнане. Он обеспечил транспортировку 6,8 тонны припасов для космонавтов, которые после трех месяцев пребывания на орбите вернулись в пятницу на Землю.

Ранее управление проинформировало, что запуск "Тяньчжоу-3" состоится 20 сентября. Он доставит топливо, продовольствие и оборудование. Все это предназначено для тайконавтов (принятое в Китае наименование участников космических полетов), которые отправятся на станцию в середине октября. Среди них, как отмечается, будет женщина.

Китайская станция находится на высоте 400 км и, как ожидается, прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что станция заработает в 2022 году и, как обещают власти КНР, будет доступна при осуществлении международных проектов.