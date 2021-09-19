Crew Dragon с пассажирским экипажем приводнился у побережья Флориды

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Космический корабль Crew Dragon, экипаж которого впервые полностью состоит из гражданских лиц, совершил посадку на воду в Атлантическом океане неподалеку от побережья штата Флорида. Трансляция велась в субботу на сайте компании SpaceX.

Члены экипажа корабля в рамках коммерческой миссии Inspiration4 надели скафандры и начали подготовку к снижению еще за несколько часов до его начала. Примерно за час до снижения в автоматическом режиме включились двигатели Crew Dragon, что позволило ему сократить высоту орбиты. Около 19:00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск воскресенья) корабль вошел в плотные слои атмосферы, спустя пару минут были выпущены его основные парашюты. В 19:08 (02:08 мск воскресенья) ведущий трансляции подтвердил приводнение Crew Dragon.

Корабль пробыл на околоземной орбите около трех суток. За это время члены экипажа провели ряд научных исследований. Эксперименты касались влияния невесомости на организм человека. Их результаты, по данным SpaceX, "будут иметь потенциальное значение для поддержания здоровья людей как на Земле, так и во время будущих полетов".

Во время полета корабль достиг орбиты высотой 590 км, что значительно выше орбиты Международной космической станции (около 420 км). Как подчеркивается на сайте SpaceX, последний раз пилотируемый корабль достигал столь высокой орбиты в 2009 году, когда в рамках миссии STS-125 экипаж шаттла Atlantis провел обслуживание космического телескопа Hubble, орбита которого достигала в апогее 578 км.

В экипаж Crew Dragon входят 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски, а также 38-летний американский миллиардер Джаред Айзекмэн, которому принадлежит платежный сервис для ресторанов и гостиниц Shift4 Payments. Именно он оплатил, не раскрывая сумму, все четыре места на корабле.