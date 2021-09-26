В Space Adventures заявили, что Маск не влиял на число желающих полететь на МКС на "Союзе"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Конкуренция с компанией Илона Маска SpaceX никак не отразилась на числе желающих полететь в космос на российских кораблях "Союз". Об этом сообщил журналистам в воскресенье глава представительства компании Space Adventures в России Сергей Костенко.

"Нет, не сказалась никак. Маск оперирует в тех же ценовых диапазонах, поэтому примерно все стоит одинаково и у Маска, и у нас", - сказал Костенко.

По словам главы представительства компании в РФ, стоимость полета зависит от того, какой сервис получит клиент.

С 2001 по 2009 год по контрактам с компанией Space Adventures Inc. на российский сегмент МКС было выполнено восемь краткосрочных полетов. На станции побывали американцы Деннис Тито (2001 год), Грег Олсен (2006 год), Анюше Ансари (2006 год), Ричард Гэрриотт (2008 год) и Чарльз Симони (2007 и 2009), британец Марк Шаттлворт (2002) и канадец Ги Лалиберте (2009 год).