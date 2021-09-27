Вьетнамский спутник NanoDragon запустят на орбиту 1 октября

ХАНОЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Вьетнамский спутник NanoDragon будет запущен на орбиту Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) 1 октября. Об этом сообщила в понедельник газета "Туой че" со ссылкой на заместителя директора Национального космического центра (НКЦ) при Вьетнамской академии науки и технологий Ле Суан Хая.

По его словам, NanoDragon будет доставлен на орбиту на борту ракеты-носителя Epsilon-5 вместе с восемью японскими спутниками. Старт, как ожидается, состоится в период с 09:48 до 09:59 (между 03:48 и 03:59 мск) 1 октября с площадки космического центра Учинура в юго-западной префектуре Кагосима. "Все последние приготовления к запуску завершены, если все пойдет гладко, то спутник выйдет на орбиту в соответствии с графиком", - сказал Ле Суан Хай.

NanoDragon, который весит 3,8 кг, был разработан, собран и протестирован специалистами НКЦ. Он будет принимать и передавать сигналы автоматической системы идентификации для отслеживания перемещения судов и контроля деятельности в море.

Сейчас Вьетнам имеет на околоземной орбите пять собственных космических аппаратов. В апреле 2008 года Ханой вывел на орбиту первый в истории собственный телекоммуникационный спутник VINASat-1, построенный по заказу вьетнамского правительства в США. В мае 2012 года был запущен VINASat-2, также созданный американскими разработчиками. Третьим по счету спутником, запущенным Вьетнамом, стал научно-исследовательский VNREDSat-1А, выведенный на орбиту в мае 2013 года, а в ноябре того же года вьетнамская космическая группировка увеличилась за счет исследовательского спутника PicoDragon. В январе 2019 года на орбиту был выведен еще один исследовательский спутник MicroDragon для оценки качества морской воды, определения состояния морских ресурсов и наблюдения за природными явлениями, происходящими вдоль вьетнамского морского побережья.

В соответствии с утвержденной несколько лет назад государственной космической программой, Вьетнам ставит перед собой весьма амбициозную задачу - в период до 2030 года стать лидером освоения космоса в масштабах всего региона Юго-Восточной Азии.