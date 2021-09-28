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Новую каюту в модуле "Наука" на МКС подготовят к прибытию экипажа "Союза МС-19"

По словам космонавта Олега Новицкого, каюта расположена по третьей плоскости, очень удобна и оборудована иллюминатором

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Каюта в новом российском модуле "Наука", пристыкованном к Международной космической станции (МКС), будет подготовлена к прибытию экипажа корабля "Союз МС-19". Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил космонавт Олег Новицкий.

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"К прибытию экипажа Антона Шкаплерова здесь все будет освобождено, чтобы еще один член российского экипажа мог спокойно отдыхать здесь", - отметил он.

По его словам, новая каюта расположена по третьей плоскости, очень удобна и оборудована иллюминатором.

Ранее космонавт Роскосмоса Олег Артемьев сообщил ТАСС, что члены экипажа корабля "Союз МС-19", в который входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, могут стать первыми жильцами новой каюты российского сегмента МКС, размещенного в модуле "Наука".

По информации Роскосмоса, пилотируемый корабль "Союз МС-19" должен пристыковаться к МКС 5 октября.

Теги
Россия
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