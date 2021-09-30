Роскосмос разработал предложения по спасению космонавтов в случае аварий с кораблем "Орел"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Роскосмос предложил варианты спасения экипажа при возможных авариях во время запуска нового пилотируемого транспортного корабля (ПТК) "Орел" с космодрома Восточный, говорится в отчете госкорпорации за 2020 год.

Согласно документу, в прошлом году была проведена "разработка предложений и рекомендаций: по созданию комплекса поиска и спасения космонавтов при осуществлении пилотируемых запусков с космодрома Восточный при возможных авариях ПТК на трассах выведения в акваториях Охотского моря и Тихого океана".

Пилотируемый корабль "Орел" строится в РФ для использования в лунной программе, первый полет без экипажа запланирован на 2023 год с космодрома Восточный, первый пилотируемый полет - в 2025 году, а с 2028 года планируется начать на нем полеты на Луну.