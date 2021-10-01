Ракету для запуска корабля с киноэкипажем вывезут на стартовый стол космодрома Байконур

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 1 октября. /ТАСС/. Ракету-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19", на котором на МКС отправится киноэкипаж, установят на стартовый стол площадки № 31 ("Восток") космодрома Байконур в пятницу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Начало работ по транспортировке на стартовый комплекс площадки № 31 запланировано в 05:30 по московскому времени", - сообщили в госкорпорации, отметив, что после этого начнутся операции по графику первого стартового дня.

На ракету нанесена специальная символика: логотипы Роскосмоса, Первого канала, "Главкосмоса", проекта "Вызов", а также синие и красные полосы. В четверг в монтажно-испытательном корпусе прошла финальная сборка носителя - головная часть (корабль под обтекателем) была пристыкована к третьей ступени, после чего был проведен монтаж двигательной установки системы аварийного спасения. Затем сборку переложили на транспортно-установочный агрегат и состыковали с "пакетом" из первой и второй ступеней.

На корабле "Союз МС-19" на МКС отправится космонавт Антон Шкаплеров и два участника космического полета - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые будут снимать первый художественный фильм в космосе. В дублирующий экипаж входят космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Запуск ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем запланирован на 5 октября.

В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в "Твиттере" ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.