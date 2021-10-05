Госкомиссия допустила к пуску "Союз", который выведет на орбиту корабль с киноэкипажем

БАЙКОНУР /Казахстан/, 5 октября. /ТАСС/. Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему во вторник пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

"Госкомиссия приняла решение на заправку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19" топливом и пуск. Он запланирован в 11:55:02 мск", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

На корабле "Союз МС-19" на Международную космическую станцию (МКС) отправятся космонавт Шкаплеров, актриса Пересильд и режиссер Шипенко. Они примут участие в съемках первого художественного фильма в космосе. Возвращаться актриса и режиссер будут на "Союзе МС-18" с космонавтом Олегом Новицким, который с весны находится на МКС.

В дублирующий экипаж входят космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

Пересильд и Шипенко планируют снять на орбите первый художественный фильм. Драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Это будет фильм о женщине-враче, которая далека от космической сферы, но в силу обстоятельств полетит на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту.