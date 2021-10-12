Космические туристы из Японии возьмут на МКС блюда своей национальной кухни

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано, которые в декабре полетят на МКС на российском пилотируемом корабле "Союз МС-20", возьмут с собой блюда национальной кухни. Об этом сообщил ТАСС завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев.

"Для японских туристов с этим грузовиком ("Прогресс МС-18", запуск которого запланирован на 28 октября) наборы еды не будут отправляться. Они будут отправлены отдельно, на "Союзе". Там дополнительный рацион и гостевой набор. Их продукты национальной кухни будут", - сказал Агуреев.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря 2021 года. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять "Союзом МС-20" будет космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, также на борту будут находиться японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано, их тренировки уже проходят в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.