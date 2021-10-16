Космический корабль КНР "Шэньчжоу-13" успешно состыковался со станцией

ЦЗЮЦЮАНЬ /Китай/, 16 октября. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-13" в субботу осуществил успешную стыковку с главным модулем китайской орбитальной станции. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

По его данным, космический аппарат с тремя космонавтами на борту выполнил эту задачу примерно через семь часов после запуска. Таким образом, тайконавты официально приступают к своим обязанностям по обслуживанию станции, на которой они пробудут шесть месяцев. За это время экипаж планирует выполнить два-три выхода в открытый космос, а также провести ряд научных экспериментов.

Запуск "Шэньчжоу-13" был осуществлен 16 октября в 00:23 по местному времени (19:23 мск, 15 октября) с космодрома Цзюцюань на севере Китая.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что орбитальный объект заработает в 2022 году и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов.