У корабля "Ю. А. Гагарин" с "киноэкипажем" на борту перед посадкой раскрылся парашют

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Основной парашют спускаемого аппарата корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") раскрылся для уменьшения скорости перед посадкой. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в воскресенье.

"К моменту достижения высоты в 10,7 км скорость спускаемого аппарата падает до 0,2 км/с. Для ее дальнейшего уменьшения начинают раскрываться парашюты", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Приземление спускаемого аппарата ожидается в 148 км юго-восточнее от города Жезказгана в Казахстане в 07:35 мск.

Пересильд и Шипенко впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Они провели на орбите 12 суток. Космонавт Олег Новицкий находился на МКС с 9 апреля. Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках также принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.