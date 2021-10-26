Рогозин заявил, что российская орбитальная станция может стать прототипом новой МКС

ДУБАЙ, 26 октября. /ТАСС/. Российская орбитальная служебная станция может стать прообразом новой Международной космической станции (МКС). Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на брифинге во вторник.

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"Мы задумались о том, что, может быть, Российская орбитальная служебная станция может стать прототипом создания новой МКС с еще более широким международным участием", - отметил он.

По словам главы Роскосмоса, международная кооперация очень важна.

Россия, подчеркнул Рогозин, готова участвовать в международных проектах, связанных с созданием орбитальных станций.

В апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед ракетно-космической корпорацией "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Научно-технический совет Роскосмоса рекомендовал включить работы по созданию технического проекта новой орбитальной станции в Федеральную космическую программу - 2025.