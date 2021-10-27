Нюансы проведения хирургических операций отработали на МКС в ходе полета "киноэкипажа"

ДУБАЙ, 27 октября. /ТАСС/. Нюансы проведения хирургических операций, в том числе закрепление пациента и врача, отработали на МКС в ходе экспедиции киноэкипажа. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время презентации научно-просветительского проекта "Вызов" на "Экспо-2020".

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По его словам, в ходе подготовки и проведения этой экспедиции были прежде всего отработаны технологии подготовки к полету непрофессионального космонавта, управление кораблем одним командиром экипажа, в том числе в нештатных ситуациях, на МКС были опробованы методики проведения хирургической операции в условиях отсутствия гравитации.

"Как закрепить врача, так чтобы он мог контролировать свои собственные действия. Как закрепить больного, чтобы он был неподвижен, чтобы можно было делать точнейшие движения хирургическими инструментами, как закрепить инструмент, что сделать с кровью, которая, в отличие от земных условий, не льется на пол, а в условиях отсутствия гравитации обвязывает, как масло, инструменты. Вот это все мы отработали на орбите", - сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что Россия готова делиться этим бесценным опытом с партнерами по МКС.

Глава Роскосмоса пояснил, что задача отработки такой методики необходима для того, чтобы отправить врача на МКС в случае травмы или заболевания члена экипажа, которое несовместимо с возможностью вернуть его на Землю, например, если спуск приведет к летальному исходу.