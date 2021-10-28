Сборник рассказов финалистов конкурса "Поехали!" отправится на МКС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Сборник рассказов финалистов конкурса "Поехали!", прошедшего на издательской платформе для независимых авторов "ЛитРес: Самиздат", будет запущен на грузовом корабле "Прогресс МС-18" с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в трансляции на YouTube-канале "Роскосмос ТВ".

Директор департамента по развитию контента "ЛитРес" Евгений Селиванов отметил, что конкурс стал одним из самых популярных из проведенных на площадке. "В сборник вошли 10 рассказов победителей. Прислали практически тысячу рассказов", - отметил он.

Среди участников, уточнил Селиванов, были редакторы, издатели, космонавт. В жюри входил космонавт Иван Вагнер. Сборник был проиллюстрирован студентами фонда "Антон тут рядом" - взрослыми людьми с аутизмом.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-18", запланирован на 03:00 мск 28 октября. На ракету нанесены наклейки с хохломской росписью, которая зародилась в одноименном селе, входящем сегодня в состав Нижегородской области. Также на ракету нанесена символика в честь 800-летия Нижнего Новгорода и юбилея Сбербанка.

Предполагается, что корабль также доставит на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 1 509 кг оборудования и материалов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты. Завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев ранее сообщил, что на "Прогрессе МС-18" планируется отправить наборы питания и для новогоднего стола.