{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медкомиссия признала экипаж с японскими туристами годным к полету в космос

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" с двумя туристами на борту запланирован на 8 декабря

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Главная медицинская комиссия приняла решение, что космонавт Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано готовы к совершению космического полета на 12 суток. Об этом говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК), распространенном во вторник.

"Решением комиссии космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, участники космического полета Юсаку Маэзава и Йозо Хирано (основной экипаж ЭП-20), а также космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и участник космического полета Щун Огисо (дублирующий экипаж ЭП-20) признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ЦПК, в состав комиссии входили представители центра, Роскосмоса, Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем РАН, Министерства здравоохранения РФ и Министерства обороны РФ.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" с двумя космическими туристами на борту запланирован на 8 декабря. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять кораблем будет космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. На борту также будут находиться Маэдзава и Хирано.

Теги
Россия
Всероссийская перепись населения
Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров прошли перепись населения онлайн на МКС
Данные космонавтов в переписной лист внесла заместитель начальника управления статистики населения и здравоохранения Росстата Галина Шевердова, которая находилась в Центре управления полетами
Читать полностью