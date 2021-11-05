Экипаж миссии SIRIUS провел на карантине более двух недель перед началом эксперимента

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Шесть членов экипажа международного изоляционного эксперимента SIRIUS-2021 провели более двух недель на карантине перед началом самого эксперимента. Это позволило исключить вероятность их заражения коронавирусной инфекцией, рассказал ТАСС главный менеджер проекта Марк Белаковский.

"Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность полета. Около 17 дней у нас был карантин. Мы никогда так долго карантин не проводили. Нам удалось не занести заразу, хотя это было очень сложно", - сказал он.

На время обсервации добровольцы-испытатели находились на территории Института медико-биологических проблем РАН, для контакта с ними специалистам института необходимо было сдавать экспресс-тесты на коронавирус.

Об эксперименте

Изоляционный эксперимент SIRIUS-2021, который моделирует экспедицию на Луну, стартовал в Москве на базе Института медико-биологических проблем РАН 4 ноября.

Экипажу, в который вошли трое россиян, два представителя США и один представитель ОАЭ, за 240 суток в изоляции предстоит "добраться" до Луны, "облететь" ее для поиска места посадки, "высадиться" на поверхность и вернуться. Специально для эксперимента подготовлены скафандры со шлемом с элементами виртуальной реальности, в которых экипаж будет выходить на "поверхность" Луны. Предполагается, что исследователи произведут забор проб грунта и будут управлять моделью лунного ровера. Экипаж будет находиться в автономном наземном комплексе и общаться только с центром управления экспериментом по аудиосвязи. С близкими и родственниками связь будет доступна через электронную почту.

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе) проводится совместно Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека NASA (Human Research Program) при участии космических агентств России, Германии и Канады, а также специалистов из России, США, Германии, Франции, Италии и других стран.

Проект SIRIUS предусматривает целую серию изоляционных экспериментов. Первый состоялся в ноябре 2017 года, тогда экипаж провел в изоляции 17 суток. Четыре месяца длилась изоляция в 2018-2019 годах. Также до 2028 года планируется провести три годовых эксперимента.