Космонавт рассказал о сложностях во время съемок фильма "Вызов" на МКС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Ряд сложностей возник во время съемок фильма "Вызов" на Международной космической станции (МКС) из-за светотеневой обстановки, необходимости учить текст и снимать много дублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, который сейчас находится на МКС.

"Сложности, конечно, были. Я не профессиональный актер, поэтому самое первое, с чем я столкнулся, - это необходимость учить текст, чем я раньше не занимался", - отметил он.

По словам космонавта, обычно во время съемок роликов на МКС члены экипажа рассказывают все своими словами или читают текст, который бежит по экрану. "Здесь надо было выучить не просто какое-то стихотворение, а именно живую прозу, разговор, который должен соответствовать сценарию", - пояснил он.

Шкаплеров рассказал, что вторая сложность была вызвана потребностью снимать очень много дублей. "Это было связано не только с тем, что режиссер хотел услышать определенную интонацию той или иной фразы (даже одно предложение можно было снимать 10 и более раз, пока режиссер не добивался той интонации, которая ему нужна), но и с постоянной сменой светотеневой обстановки на станции", - объяснил он.

Основной свет, уточнил космонавт, при съемках получали из иллюминаторов. Из-за частой смены рассвета и заката режиссеру Климу Шипенко приходилось постоянно поддерживать определенную световую обстановку за счет искусственного освещения. "То есть ему постоянно приходилось включать те или иные светильники, направлять их в определенную сторону, чтобы когда люди будут смотреть фильм на экране, они не заметили изменения светотеневой обстановки", - добавил Шкаплеров.

В целом, подчеркнул космонавт, работа на съемках ему показалась интересной.

О фильме "Вызов"

Космическая драма под рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Для проведения съемок в космосе 5 октября на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Фильм рассказывает о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:30 мск на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/12905507.