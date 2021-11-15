Экипаж "Союз МС-19" вновь перешел в корабль из-за сближения с космическим мусором

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай, вновь перешли в корабль "Союз" из-за сближения с космическим мусором. Об этом доложил Дубров Центру управления полетами.

"Экипаж "Союза" в корабле, люки прикрыты, мы готовы", - сказал Дубров во время переговоров, трансляция которых ведется NASA.

Ранее в Роскосмосе ТАСС сообщили, что Международная космическая станция в ближайшее время сблизится с космическим мусором. Такая информация поступила от Центра управления полетами в Хьюстоне. Как уточнили в Роскосмосе, согласно бортовым инструкциям, "в случае сближения МКС с потенциально опасным объектом экипаж в момент сближения должен находиться в корабле".

Антон Шкаплеров, Петр Дубров и Ванде Хай перешли в "Союз МС-19", американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также немецкий астронавт Маттиас Маурер - на борт Crew Dragon.

Первый раз космический мусор и МКС разминулись, членам экипажа "Союз МС-19" разрешили вернуться на станцию. Второе сближение ожидается с 11:38 до 11:44 мск.