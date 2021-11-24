NASA протестирует защиту Земли от астероидов

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) запустит в среду зонд DART (Double Asteroid Redirection Test - "Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида"), который призван протестировать первую в своем роде защиту Земли от потенциально опасных космических объектов.

В космос аппарат доставит ракета-носитель американской компании SpaceX ("Спейс-экс") Falcon 9 ("Фэлкон-9"), которая стартует с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 22:21 23 ноября по местному времени (09:21 мск 24 ноября).

После выхода в открытый космос зонд DART отделится от ракеты и "начнет погоню" за двойным астероидом Дидим - Диморф, который, как и Земля, вращается вокруг Солнца. Как ожидается, аппарат столкнется с меньшим из них - Диморфом - на скорости около 24 тыс. км/ч осенью 2022 года. В результате столкновения орбита 160-метрового Диморфа, который вращается вокруг более крупного Дидима длиной в 760 метров, должна будет отклониться "на долю процента". Ученые рассчитывают, что этого будет достаточно для того, чтобы они смогли зафиксировать отклонение с помощью телескопов с Земли. Цель эксперимента заключается в том, чтобы отработать методику, с помощью которой в будущем в случае появления действительно опасных для планеты астероидов специалисты могли бы изменять траекторию их движения.

Для работы всех систем зонда на нем будут установлены солнечные батареи последнего поколения, которые в этом году начали устанавливать вместо старых на Международной космической станции. Также на борту зонда будет размещен небольшой спутник LICIACube (Light Italian Cubesat for Imaging Asteroids - "Легкий итальянский спутник для фотографирования астероидов"), разработанный компанией Argotec. По планам ученых, за 10 дней до даты столкновения DART выпустит его для фотографирования астероида. Кроме того, LICIACube станет дополнительным средством фиксации столкновения зонда с Диморфом.

НАСА в 2016 году создало Управление по координации мер по защите Земли от астероидов. В рамках этой программы в околоземном пространстве в пределах 48 млн км от Земли осуществляется поиск астероидов и комет, которые могли бы угрожать Земле, ведется сбор данных об их размерах, орбитах и химическом составе, а также анализ возможных последствий их падения на Землю.