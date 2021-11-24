Жительница Антигуа и Барбуды выиграла два билета на орбитальный полет Virgin Galactic

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Жительница островного государства Антигуа и Барбуда в Карибском море выиграла два билета на космический полет, который совершит Virgin Galactic. Об этом в среду сообщила американская компания на своем сайте.

"Сегодня организация Omaze и Virgin Galactic объявили, что эксклюзивным обладателем двух мест на коммерческом космическом полете нашей компании стала Кейша С. из Антигуа и Барбуды", - говорится в пресс-релизе. О победе ей сообщил в том числе основатель Virgin Galactic миллиардер Ричард Брэнсон.

Жительница карибского государства всегда мечтала попасть в космос. Она надеется взять с собой в полет дочь, которая изучает астрофизику, добавляет компания.

Как поясняется на сайте организации, Omaze - платформа для сбора благотворительных средств, которая позволяет "выиграть шанс на получение неповторимого опыта и призов". Она сотрудничает с благотворительными организациями при сборе средств, привлекая общественность возможностью выиграть дорогостоящий товар или услугу. Лишь часть (60%) суммы гарантированно поступает напрямую благотворительной организации, написано на сайте Omaze. В данном случае с билетами на космический полет обещается, что 100% суммы пожертвований, за исключением расходов, будут отданы получателю. Ранее сообщалось, что билет на космический полет компании обойдется в $450 тыс.

В сборе приняли участие больше 164 тыс. человек, целью организаторов было привлечь $1,7 млн. Деньги будут направлены на "программу по подготовке космонавтов, которая гарантирует инклюзивное будущее" освоения космоса. Отмечается, что Кейша С. - первая представительница региона Карибского моря в сообществе астронавтов компании Virgin Galactic.

11 июля 2021 года Брэнсон совершил суборбитальный полет на разработанном его компанией космолете Unity 22. Аппарат достиг высоты 86 км. ВВС США считают, что эта точка находится за пределами верхних слоев атмосферы Земли, однако она расположена ниже линии Кармана (более 100 км, космический полет по классификации Международной авиационной федерации).